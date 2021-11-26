В Челябинске возбудили уголовное дело после установки детских горок за ледовой ареной «Трактор»

Игровой городок получился не таким, как оговорили в контракте. Фото: Ольга Мухометьярова/vk.com

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников администрации Калининского района Челябинска.

— По данным следствия, должностные лица допустили халатность при необоснованных изменениях, внесенных в муниципальный контракт по установке детского игрового комплекса, — сообщили в региональном СУ СК, уточнив, что сейчас продолжается расследование.

Речь идет о детской игровой площадке рядом с ледовой ареной «Трактор». Нарушения при монтаже игровых конструкций на этом участке ранее подтвердили в прокуратуре.

Как рассказала депутат регионального Заксобрания Ольга Мухометьярова, при установке горок «сэкономили» 4,2 млн рублей.

По контракту с районной администрацией, ООО «Ландшафт и декор» должно было смонтировать сертифицированный игровой комплекс, стоимостью 6,3 млн рублей от первоуральской фирмы «Наш двор». Вместо этого подрядчик приобрел у того же производителя два меньших по размеру комплекса общей стоимостью 2,1 млн рублей. Горки приварили друг к другу.

Получилась конструкция, не имеющая сертификата. Но при приемке работ ее одобрили как обладающую улучшенными характеристиками.

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