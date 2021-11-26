«Инвитро» и Синхронизация проведут второй совместный цикл бесплатных лекций – «Здоровье после коронавируса»

Фото: предоставлено "Инвитро"

«Инвитро» совместно с Синхронизацией, одним из крупнейших российских лекториев, проведет второй совместный цикл онлайн-лекций, который на этот раз будет посвящен вопросам здоровья человека после перенесенной коронавирусной инфекции. Цель проекта, как и в первом, весеннем цикле по женскому здоровью – поделиться полезной и подтвержденной экспертной информацией с максимально широкой аудиторией. На бесплатном курсе слушатели узнают, как заботиться о своем здоровье после болезни и как избежать неприятного влияния пандемии на психику. Просветительская работа и участие в широких образовательных проектах является одной из важных составляющих миссии компании «Инвитро».

Медицинские эксперты расскажут, что известно о постковидном синдроме и можно ли снизить его негативный эффект, как индивидуальный и коллективный иммунитет влияет на распространение коронавируса, как вирус и пандемия влияют на психику, а также о том, как в таких условиях планировать беременность. В цикл войдет 4 вебинара, все они будут доступны на бесплатной основе и пройдут 30 ноября, а также 2, 7 и 9 декабря на сайте Синхронизации*.

Ключевые моменты каждой лекции также будут доступны в официальном Telegram-канале «Инвитро». Там же можно будет задать вопрос медицинским экспертам «Инвитро», обсудить тот или иной из тезисов вебинара, а также просто пообщаться с другими слушателями цикла лекций.

30 ноября

Постковидный синдром

Спикер: Алексей Водовозов - врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. Автор статей в журналах «Вокруг света», «Здоровье», «Популярная механика», «Российские аптеки», «Esquire» и в газете «Троицкий вариант — Наука». Научный редактор объединённой редакции издательского дома Remedium и журнала «Российские аптеки».

Утраченное обоняние, головные боли, одышка и повышенная утомляемость — всё это признаки того, что коронавирус не прошёл бесследно. На вебинаре разберёмся, что медики понимают под постковидным синдромом и какие есть методы реабилитации. Выясним, что делать с «туманом в голове» и как возвращаться к физической активности после болезни.

2 декабря

Психика и коронавирус

Спикер: Елена Рассказова - кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Практикующий клинический психолог, патопсихолог, психотерапевт. Автор и соавтор более 100 публикаций по психосоматике, патопсихологии, позитивной психологии, психологии здоровья, психологии саморегуляции, математическим методам в психологии и психологии Интернета, в том числе 9 учебников и монографий.

Пандемия изменила мир, и наша психика это заметила — вне зависимости от того, болели мы ковидом или нет. На вебинаре с клиническим психологом узнаем, почему слова «выгорание» и «тревога» стали так популярны и как помочь себе в период локдаунов. Поймём, действиетельно ли коронавирус влияет на психику.

7 декабря

Иммунитет и вакцинация

Спикер: Андрей Поздняков. В 1995 году закончил педиатрический факультет Новосибирского Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института (ныне — Новосибирский Государственный Медицинский университет). В 1997 году закончил клиническую ординатуру по специальности «Инфекционные болезни». 14 лет проработал врачом-инфекционистом в 3-ей детской инфекционной больнице г. Новосибирска, 12 из них — на позиции заведующего отделением. В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию Работает в «Инвитро» с 2009 года на позиции главного врача агломерации Сибирь.

Вакцинация — пожалуй, самая горячая тема 2021 года. На вебинаре попробуем разобраться, что уже известно о вакцинах от Covid-19. Узнаем, почему врачи по всему миру так уверены, что прививки помогут остановить пандемию, и развеем популярные мифы о «Спутнике», «Пфайзере», «Модерне» и других вакцинах. Выясним, что такое индивидуальный и коллективный иммунитет и возможен ли последний при COVID-19.

9 декабря

Беременность и коронавирус

Спикер: Нона Овсепян. Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, главный специалист по акушерству и гинекологии группы компаний «Инвитро». Научный редактор Эксмо и популярных книг: Viva la vagina, Vagina book, «Что скрывают противозачаточные» и др.

Может показаться, что планирование ребёнка и пандемия несовместимы: ведь во время беременности иммунитет снижается. Но всё не так страшно: миллионы женщин по всему миру успешно преодолели трудности эпохи коронавируса. Вы тоже можете это сделать — нужно только добавить в свой чек-лист подготовки к родам пару новых пунктов. Каких — узнаем на лекции.

* - необходима предварительная онлайн-регистрация на вебинары: https://special.synchronize.ru/invitropostcovid#webinars

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