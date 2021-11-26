В Советском районе Челябинска продлили ограничение на проезд машин и трамваев

На трамвайном переезде не успели закончить капремонт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение в районе железнодорожного вокзала в Челябинске планировали открыть 26 ноября, но этого не произойдет. Трамвайные пути на участке продолжают ремонтироваться. Из-за этого проезд для трамваев закрыт полностью, а движение автомобилей по перекрестку улиц Овчинникова и Степана Разина ограничено.

Как сообщили в мэрии Челябинска, открытие дороги отложили до 22:00 28 ноября.

До этого времени проезжая часть на той половине улицы Степана Разина, по которой машины едут в сторону центра города, сужена до 4 полос. Движение открыто лишь в прямом направлении.

В направлении улицы Доватора можно проехать только прямо, закрыта крайняя левая полоса.

По улице Овчинникова в направлении железнодорожного вокзала разрешен только проезд направо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru