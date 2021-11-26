В Советском районе Челябинска продлили ограничение на проезд машин и трамваев

На трамвайном переезде не успели закончить капремонт
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Движение в районе железнодорожного вокзала в Челябинске планировали открыть 26 ноября, но этого не произойдет. Трамвайные пути на участке продолжают ремонтироваться. Из-за этого проезд для трамваев закрыт полностью, а движение автомобилей по перекрестку улиц Овчинникова и Степана Разина ограничено.
Как сообщили в мэрии Челябинска, открытие дороги отложили до 22:00 28 ноября.
До этого времени проезжая часть на той половине улицы Степана Разина, по которой машины едут в сторону центра города, сужена до 4 полос. Движение открыто лишь в прямом направлении.
В направлении улицы Доватора можно проехать только прямо, закрыта крайняя левая полоса.
По улице Овчинникова в направлении железнодорожного вокзала разрешен только проезд направо.
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