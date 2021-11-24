В Челябинске в рамках Национальной экологической премии «Чистый воздух» состоится стратегическая сессия

В Челябинске, 25 ноября, в рамках Национальной экологической премии «Чистый воздух» состоится стратегическая сессия. Участники обсудят реализацию федерального проекта и изменение экологической обстановке в регионе.

Основными темами для обсуждения станут комплексная экологическая программа «Чистая страна», инвестиции предприятий в перевооружение и снижение выбросов, а также разработка программы «Зеленый город». В стратегической сессии примут участие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, заместитель председателя РЭД, Президент Национальной экологической компании, член НТС ППК «Российский экологический оператор» Сергей Хорошаев, президент АНО «Чистая страна» Александр Чекшин, директор департамента по экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел» Олег Долматов, руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования АО «Россельхозбанк» Наталья Худякова.

Национальная экологическая премия «Чистый воздух» — это профессиональная награда, которой отметят лучшие экологические практики компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России.

Челябинская область участвует в нескольких номинациях. О том, какие меры для улучшения экологии предпринимает правительство, какие новые технологии применяются при мониторинге качества воздуха и что делают предприятия для снижения выбросов, можно прочитать на сайте премии и проголосовать за кандидата-участника.