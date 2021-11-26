Сотрудники Челябинского зоопарка засняли первые шаги новорожденной зебры

Имя малышу еще не придумали. Фото: Челябинский зоопарк.

Детеныш саванных зебр Зефирки и Анри сделал первые шаги. Сотрудники Челябинского зоопарка засняли уникальные кадры. Девочка родилась неделю назад, 21 ноября. Это второй детеныш у этой пары.

— Роды проходили великолепно, и около 22:00 на свет появилась прекрасная полосатая девчушка, — делятся впечатлениям зоологи. — Спустя пять минут Зефирка со всей материнской нежностью вылизывала новорожденную, а уже через полчаса малышка делала первые неуклюжие попытки подняться на свои тонкие длинные ножки.

Как сообщили в зоопарке, для семьи подготовлено особое теплое помещение. Компания ПСО безвозмездно поменяла систему обогрева, заменив ее на энергосберегающие нагревательные модули «Зебра ЭВО-300». Теперь в помещении поддерживается нужная температура.

С сегодняшнего дня Малыш будет выходить на прогулки.

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