В Челябинской области чиновница минтарифа отделалась условным сроком за взятку

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей начальницы отдела регулирования тарифов регионального министерства тарифного регулирования и энергетики. Она была признана виновной в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Как установили в суде, в ноябре 2019 года осужденная получила взяткой 50 тысяч рублей через посредника. Эти деньги передал директор одной из фирм в обмен на подготовку материалов, благодаря которым он мог бы установить для себя выгодные тарифы по передаче электроэнергии. Но факт преступления удалось выявить сотрудникам регионального управления ФСБ.
Приговором суда экс-чиновнице назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
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