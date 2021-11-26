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Происшествия26 ноября 2021 12:02

В Челябинской области чиновница минтарифа отделалась условным сроком за взятку

Деньги она получила от директора одной из фирм
Ян Стоев
Ян Стоев
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей начальницы отдела регулирования тарифов регионального министерства тарифного регулирования и энергетики. Она была признана виновной в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Как установили в суде, в ноябре 2019 года осужденная получила взяткой 50 тысяч рублей через посредника. Эти деньги передал директор одной из фирм в обмен на подготовку материалов, благодаря которым он мог бы установить для себя выгодные тарифы по передаче электроэнергии. Но факт преступления удалось выявить сотрудникам регионального управления ФСБ.

Приговором суда экс-чиновнице назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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