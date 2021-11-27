Пинок коронавирусу: в Челябинской области появился огромный антиковидный валенок

Южноуральцы оценили креативный арт-объект. Фото: Челябинск красивый | vk.com

В Челябинской области на территории горнолыжного центра «Евразия» появился необычный арт-объект — огромный валенок, на котором изображен перечеркнутый коронавирус. Его изготовили мастера валяной фабрики «Кусиночка».

Арт-объект создавали для участия в фестивале «Уральские валенки», который отменили из-за коронавируса. Возможно поэтому его окрасили в алый цвет и добавили надпись «STOP COVID-19», а сам валенок как бы означает жест пинка. Есть ли у произведения искусства скрытый смысл, знают только его авторы.

На территории горнолыжного центра в Кусе есть и другие валенки-великаны.

Вернутся ли валенки в моду после такого пиара? Фото: Алексей Жданов | vk.com

Судя по комментариям в социальных сетях, южноуральцам арт-объект понравился. Правда, многие высказались с недовольством, что из-за коронавируса отменяются подобные фестивали. На страничке фестиваля южноуральцы интересуются, на какую дату он был перенесен, но их вопросы остались без ответа.

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