В Челябинске на телебашне включат праздничную подсветку ко Дню матери

Не забудьте поздравить своих мам!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске в День матери на телебашне включат праздничную подсветку. Всем мамам подарят яркие сердечки и букетики с незабудками. Тематические картинки можно будет увидеть 28 ноября с 19.00 до 24.00.
Напомним, что День матери в стране отмечают в последнее воскресенье ноября. Не забудьте поздравить своих мам и сказать им теплые слова!
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