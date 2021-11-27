В Челябинске на телебашне включат праздничную подсветку ко Дню матери

Не забудьте поздравить своих мам! Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске в День матери на телебашне включат праздничную подсветку. Всем мамам подарят яркие сердечки и букетики с незабудками. Тематические картинки можно будет увидеть 28 ноября с 19.00 до 24.00.

Напомним, что День матери в стране отмечают в последнее воскресенье ноября. Не забудьте поздравить своих мам и сказать им теплые слова!

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