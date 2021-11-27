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Происшествия27 ноября 2021 16:00

В Челябинск подросток на BMW устроил аварию с пятью машинами

По предварительным данным, парень взял автомобиль у родителей
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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В ДТП попали пять иномарок. Фото: АЧН Челябинск/vk.com

В ДТП попали пять иномарок. Фото: АЧН Челябинск/vk.com

В Челябинске подросток на BMW устроил массовое ДТП. Авария произошла сегодня, 27 ноября, на улице Чичерина. Пострадали пять автомобилей.

Как сообщили в ГИБДД, парень не справился с управлением и спровоцировал ДТП с Toyota, Kia, Skoda и Hyundai. В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавших нет.

Обстоятельства уточняются. в том числе возраст юного водителя. По предварительным данным, подросток взял BMW 5 у родителей и поехал кататься.

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