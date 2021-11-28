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Общество28 ноября 2021 4:47

Умер уроженец Копейска, наставник шоу «Голос» Александр Градский

Основоположника русского рока госпитализировали с подозрением на инсульт
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
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После перенесенного ковида зрители «Голоса» заметили ухудшение состояния Александра Градского

После перенесенного ковида зрители «Голоса» заметили ухудшение состояния Александра Градского

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на воскресенье, 28 ноября, скончался певец и композитор, уроженец Копейска Александр Градский. Музыканту, которого считают одним из основоположников русского рока, было 72 года.

Как сообщают наши коллеги из федеральной редакции kp.ru, Александру Градскому стало плохо — давление упало ниже обычного. В пятницу его привезли в больницу с подозрением на инсульт. Он был без сознания.

Отмечается, что в последнее время музыкант стал выглядеть хуже. Это связывали с перенесенным ковидом. При этом, в окружении певца отрицали, что он лежал в «красной зоне» с 70% поражения легких. Между тем, зрители шоу «Голос» обратили внимание, что Александр Градский еле говорил и сидел молча с опрокинутой на плечо головой. Команда проекта пыталась сделать все, чтобы сгладить ситуацию: от него не требовали длинных обсуждений номеров, исчерпывающих оценок и все реже снимали его реакцию.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. Отец — Борис Фрадкин, инженер-механик, уроженец Харькова, эвакуированный с родителями в Челябинск в 1941 году. В 1957 году семья переехала в Москву. До 14 лет носил фамилию отца — Фрадкин, но после смерти матери Тамары Градской в 1963 году взял ее фамилию.

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