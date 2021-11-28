В Челябинске после жесткого убийства котенка возбудили уголовное дело

Преступник убил котенка и вставил ему сигарету в рот. Фото: Артем Клименко

В Челябинске по факту убийства котенка в районе «Академ Riverside» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными). За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Особенно встревожены жители микрорайона, они просят как можно быстрее найти злодея.

Напомним, накануне в микрорайоне «Академ Riverside» кто-то жестоко убил котенка. Его разорвали на четыре части, а в рот отрубленной головы вставили сигарету. После этого убийца кровью животного написал на переходной балконной двери «I kill you». О произошедшем сообщил директор группы компаний «Домоуправ» Артем Клименко.

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