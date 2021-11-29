В жестком убийстве котенка в челябинском микрорайоне «Академ Riverside» подозревают 13-летнюю школьницу

На двери осталась кровавая надпись «I kill you»

По подозрению в жесткой расправе над котенком в доме на 40-летия Победы в микрорайоне «Академ Riverside» задержали 13-летнюю школьницу. Об этом сообщили КП-Челябинск в пресс-службе УМВД по Челябинской области. Сейчас с ней проводится работа, решается вопрос о помещении ее в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

От источников в правоохранительных органах стало известно, что девочка не живет в том доме, где случился инцидент.

Напомним, уголовное дело было заведено по статье «Жестокое обращение с животными» (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Ответственность по этой статье наступает с 16 лет, тем не менее, девочку направят на комиссию по делам несовершеннолетних.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Животное разорвали на четыре части, а в рот отрубленной головы вставили сигарету. После этого убийца кровью животного написал на переходной балконной двери «I kill you». О произошедшем сообщил директор группы компаний «Домоуправ» Артем Клименко.

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