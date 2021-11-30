В Челябинской области туриста со сломанной ногой не могли вытащить из заснеженного леса

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Молодой житель Миасса получил серьезную травму в Ильменском заповеднике. 21-летний мужчина сломал левую голень во время катания с горы.

Врачи оказали пострадавшему первую помощь, но не могли вдвоем по глубоким сугробам донести его до медицинского автомобиля. Вызвали спасателей.

В результате силами шестерых человек удалось донести туриста на носилках через лесную чащу к автомобилю скорой помощи.

— Помощь в транспортировке до автодороги оказали и медики, и очевидцы происшествия, и юный добровольный помощник — молодой человек 13-14-летнего возраста, который не остался в стороне, а внес посильный вклад в спасательную операцию, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Эвакуированного из леса туриста госпитализировали.

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