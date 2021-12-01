В Челябинском аэропорту самолет выкатился за пределы посадочной полосы

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинске ночью 1 декабря временно закрыли аэропорт. Причиной стал инцидент на взлетно-посадочной полосе. За пределы полосы выкатился прибывший из Казани самолет компании UVT Aero.

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, воздушное судно проехало лишние 20-25 метров.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На борту находились 32 пассажира, в том числе ребенок, и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал.

— Судно видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу, — уточнили в транспортной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства сейчас выясняют причину инцидента и проверяют, соблюдали ли все требования к безопасности полетов.

В аэропорту задержали несколько рейсов, которые должны были вылететь ранним утром. Согласно табло аэровокзала, вовремя не смогли отправиться самолеты в Норильск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москву и Минеральные Воды. С 9:00 самолеты готовятся вылетать в пункты назначения.

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