В Миассе школьник застрял в дереве во время игры

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Первоклассник из Миасса попал в безвыходное положение во время игры на школьном дворе. После уроков мальчики лазали по деревьям рядом со школой. Нога одного из них застряла между двух тесно растущих древесных стволов.

У ребенка не получилось самостоятельно освободиться ни самому, ни с помощью друзей. Тогда школьники стали звонить родителям.

Мать застрявшего мальчика спешно пришла на школьный двор. Оценив ситуацию, женщина вызвала спасателей.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, спасатели освободили первоклассника при помощи гидравлического инструмента, а заодно рассказали собравшимся во дворе детям о правилах безопасности.

Медицинская помощь юному верхолазу не понадобилась, ребенка передали матери.

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