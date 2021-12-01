В Челябинской области сотрудник банка продавал данные клиентов

Работник банка незаконно получил 140 тыс. рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области сотрудники ФСБ заподозрили банковского работника в разглашении персональных данных клиентов кредитной организации.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, в преступлении может быть виновен финансовый консультант, работавший в операционном отделе банка. По версии следствия, с октября по декабрь прошлого года он продавал сведения из базы данных клиентов. Консультант пересылал информацию через мессенджер и получил за «услуги» 140 тыс. рублей. В руки злоумышленников попали данные более чем сотни граждан.

В отношении финансового консультанта возбудили уголовное дело о разглашении банковской тайны из корыстной заинтересованности. Меру пресечения для подозреваемого пока не определили, расследование продолжается.

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