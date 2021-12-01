Полицейские нашли челябинца, укравшего решетки с канализационных люков на дороге в школу

Пропали сразу десятки решеток с люков ливневки. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске удалось отыскать подозреваемого в краже решеток с люков ливневой канализации в микрорайоне Чурилово. Это оказался 23-летний горожанин.

С 22 по 26 октября молодой человек совершил 12 краж металлических решеток на улицах Конструктора Духова и Сергея Герасимова. Украденные крышки он сдавал в пункт приема металлолома. Причиненный похитителем ущерб оценили в 92 тыс. рублей.

Как рассказали в УМВД Челябинска, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. За совершение краж ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

Полицейские проверяют, законно ли работает пункт приема металлолома, куда похититель приносил украденные с люков ливневки решетки.

Напомним, с недавно построенной дороги в Чурилово сначала пропали 10 люков. Их заменили, приварив новые крышки, чтобы их нельзя было их украсть. Но вскоре пропали еще 35 решеток, закрывавших колодцы ливневой канализации. Улица, на которой появились ничем не закрытые колодцы, ведет в школу. С учениками и их родителями пришлось срочно проводить инструктаж по безопасности.

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