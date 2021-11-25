В Челябинске с ведущей в школу дороги украли 35 крышек канализационных люков

Открытые люки ливневки обозначили подручными средствами. Фото: администрация Челябинска

В школе №116 в челябинском микрорайоне Чурилово экстренно проводят инструктаж по безопасности. Дело в том, что дорога к учебному заведению теперь усеяна ловушками, в которые можно по невнимательности провалиться. Неизвестные украли сразу 35 решеток с люков ливневой канализации.

— Через чаты доводим информацию до родителей, чтобы они были аккуратнее и также предупреждали деток. На восстановление потребуется время, хотя сейчас, конечно, срочные меры приняты: опасные места обозначены подручными средствами. Мы обратились в полицию с просьбой проверить все близлежащие пункты приема металла, — сообщил глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска, за состояние новой дороги на улице Конструктора Духова, откуда украли решетки, сейчас отвечает ООО «АрСак». Фирма — подрядчик строительства улицы. Дорогу сдали раньше оговоренного срока, а благоустройство пока не окончили, поэтому участок еще не перешел в собственность муниципалитета. Всего на улице 45 люков ливневой канализации. Ранее злоумышленники уже похищали 10 из закрывающих их решеток. Подрядчик установил новые решетки, для надежности приварив их к люкам. Но после этого пропали еще 35 крышек.

Напомним, ситуация с кражей крышек с канализационных люков в этом году в Челябинске приобрела угрожающий оборот. Чугунные крышки стали пропадать десятками. В администрации даже заподозрили, что в городе орудует банда, специализирующаяся на их краже. В начале осени полицейским удалось найти больше 50 украденных крышек в пунктах приема металлолома. Задержали 35-летнего ранее судимого похитителя. Но крышки продолжили пропадать. В мэрии решили бороться с кражами по-новому и, в качестве эксперимента, приобрели сотню полимерных крышек для люков - в металлолом такие сдать нельзя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru