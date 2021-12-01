В Челябинской области задержали бывшего вице-мэра Магнитогорска по делу о получении взятки

Валерий Измалков. Фото: Народный контроль / vk.com

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— По данным следствия, в течение 2015-2016 годов подозреваемый получил взятку в сумме более 1,5 млн рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории Магнитгорска, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Они также осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время экс-чиновник задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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