К Новому году в Челябинскую область поступит вакцина от коронавируса для подростков

В регионе уже начали разъяснительную работу среди родителей Фото: Кирилл САДЫКОВ

К концу декабря — началу января в Челябинскую область поступит новая вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М». Об этом на пресс-конференции в «Комсомольской правде» сообщила замминистра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

— Вакцина «Спутник М» зарегистрирована 24 ноября. Мы посмотрим, если будет такая же ситуация, то для достижения коллективного иммунитета среди подростков 12-17 лет, необходимо будет привить 193 тыс. подростков, — сообщила Татьяна Колчинская.

По ее словам, сейчас уже началась разъяснительная работа среди родителей.

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