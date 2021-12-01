К Новому году в Челябинскую область поступит вакцина от коронавируса для подростков

В регионе уже начали разъяснительную работу среди родителей
Фото: Кирилл САДЫКОВ
К концу декабря — началу января в Челябинскую область поступит новая вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М». Об этом на пресс-конференции в «Комсомольской правде» сообщила замминистра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.
— Вакцина «Спутник М» зарегистрирована 24 ноября. Мы посмотрим, если будет такая же ситуация, то для достижения коллективного иммунитета среди подростков 12-17 лет, необходимо будет привить 193 тыс. подростков, — сообщила Татьяна Колчинская.
По ее словам, сейчас уже началась разъяснительная работа среди родителей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru