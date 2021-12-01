Жители Челябинской области с медотводами смогут получить QR-код

600 южноуральцам запрещена прививка от коронавируса Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области медотводы от прививок от коронавируса получили 6000 человек. Об этом на пресс-конференции в «Комсомольской правде» сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

— Мы сейчас ждем централизованного решения, которое позволит вносить данные о медотводе в систему и получать QR-код на Госуслугах, — сообщила Ирина Гехт.

Она добавила, что медотводы сегодня выдаются не лечащим врачом или терапевтом, а комиссией. В Челябинской области выдано чуть больше 6 тысяч медотводов, из них около 600 — люди, которым из-за хронических заболеваний совсем запрещена прививка от коронавируса.

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