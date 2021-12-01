12 человек в Челябинской области после вакцинации столкнулись с осложнениями

Зафиксированы единичные случаи осложнений после вакцинации от covid-19. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области процент осложнений после прививки от коронавируса составил 0.001%. Тяжело перенесли вакцинацию только 12 человек. Данные озвучила главный внештатный специалист по медицинской профилактики регионального Минздрава Ольга Агеева на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

— Осложнения, которые случаются, находятся на строгом контроле минздрава, — отметила Ольга Агеева. — Ни одного летального случая нет. То, что мы читаем в интернете, не соответствует действительности.

В основном жители Челябинской области сталкиваются с легкими проявлениями работы вакцины. Это слабость, повышение температуры до 37,5 градусов.

— Это вариант нормального проявления при любой вакцинации, — подчеркнула специалист. — Мы должны понимать, что так или иначе частички вируса, синтезированные белки этого вируса поступают в организм, и он воспринимает их как чужеродный агент и начинает вырабатывать защитные антитела в ответ на введение вакцины.

Также Ольга Агеева напомнила, что специальной подготовки для вакцинации не требуется. Главное — чувствовать себя здоровым и честно заполнить анкету перед прививкой. Также не требуется приема специальных лекарств и соблюдения диет.

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