В челябинской «запретке» школьников переводят на дистант из-за ситуации с коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области школьников закрытого города Снежинска со 2 декабря переводят на дистанционное обучение. Решение принял местный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Информация об этом появилась на сайтах большинства образовательных учреждений города.

— Решением штаба все школы Снежинска с 2 по 8 декабря переведены на дистанционное обучение, — указано на сайте школы №135 имени академика Б. В. Литвинова.

— Внимание! Дети и родители! Дистанционное обучение продлевается до 8 декабря включительно, — говорится в официальной группе школы №126 Снежинска во «Вконтакте».

По данным Минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки в регионе выявили 651 случай заражения коронавирусом. В настоящий момент от болезни лечатся 12 495 южноуральцев. Непосредственно от COVID-19 скончались 5 167 человек.

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