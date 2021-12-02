Из челябинской школы из-за пожара эвакуировали 680 человек

Фото: vk.com/achnov
В Челябинской школе №105 на улице Кузнецова утром 2 декабря произошел пожар. Из здания по тревоге эвакуировали 650 учеников и 30 учителей.
По сообщениям очевидцев, некоторые из детей не успели тепло одеться, спешно покидая здание. Младшеклассников увели в помещение находящегося рядом детского сада.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, люди при происшествии не пострадали. К моменту прибытия спасателей горел электрощиток на четвертом этаже школы. Его быстро потушили при помощи огнетушителя. Причину возгорания еще предстоит определить.
Сейчас школа вернулась к работе в обычном режиме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru