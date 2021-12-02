Из челябинской школы из-за пожара эвакуировали 680 человек

Фото: vk.com/achnov

В Челябинской школе №105 на улице Кузнецова утром 2 декабря произошел пожар. Из здания по тревоге эвакуировали 650 учеников и 30 учителей.

По сообщениям очевидцев, некоторые из детей не успели тепло одеться, спешно покидая здание. Младшеклассников увели в помещение находящегося рядом детского сада.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, люди при происшествии не пострадали. К моменту прибытия спасателей горел электрощиток на четвертом этаже школы. Его быстро потушили при помощи огнетушителя. Причину возгорания еще предстоит определить.

Сейчас школа вернулась к работе в обычном режиме.

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