Пять челябинских спортсменок уже обеспечили себе медали чемпионата России по боксу среди женщин

На чемпионате России по боксу среди женщин на ринг вышли 230 спортсменок из 47 регионов страны. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Самые интересные и захватывающие поединки ждут болельщиков, тренеров и спортсменов. В Челябинске во дворце спорта «Юность» близится к завершению чемпионат России по боксу среди женщин. Челябинскую область на турнире представляли 17 спортсменок.

По итогам предварительных боев в полуфинальную часть чемпионата вышли пятеро южноуральских спортсменок. Сегодня, 2 декабря в дневной части программы (с 12.00) на ринг выйдут (первыми указаны южноуральские спортсменки):

48 кг. Александра Кулешова — Дарья Салиндер (ЯНАО)

54 кг. Елизавета Карташкова — Наталья Самохина (Новосибирская область)

60 кг. Анастасия Белякова — Ксения Ким (Приморский край)

63 кг. Ирина Автина — Елена Жиляева (Московская область / Брянская область)

75 кг. Анна Словцова — Елена Гапешина (Бурятия / Севастополь)

Отметим, что выход в ½ финала уже гарантирует спортсменкам минимум бронзовую награду.

По словам директора регионального Центра олимпийской подготовки по боксу Дмитрия Дягилева на домашнем турнире две золотые медали для Челябинской области уже можно будет считать успехом.

Финальные поединки на чемпионате России по боксу среди женщин пройдут завтра, 3 декабря с 17.00 (время челябинское).

На чемпионате России по боксу среди женщин в Челябинске на ринг вышли 230 спортсменок из 47 регионов страны. За победу в 12 весовых категориях победители получат по 500 тысяч рублей и автомобили Шевроле Кобальт, за второе место - 250 тысяч, за третье - 125 тысяч рублей.

Чемпионат станет отборочным для формирования состава сборной команды России для участия в чемпионатах мира и Европы в 2022 году.

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