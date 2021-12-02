В Магнитогорске осудили сотрудника салона сотовой связи за передачу чужих персональных данных

Фото: Дмитрий Подгорчук

В Магнитогорске суд назначил наказание сотруднику салона сотовой связи, который передал персональные данные клиента стороннему лицу и незаконно оформил несколько абонентских номеров. Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч.2 ст.138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров) и по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

— Приговором суда осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года, — сообщили в ведомстве.

Как было установлено в суде, сотрудник салона сотовой связи в период 2020 – начала 2021 года без ведома клиентов оформил на них 10 абонентских номеров в целях выполнения плановых показателей. Кроме того, он передал детализацию телефонных звонков постороннему лицу. Позже эти преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

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