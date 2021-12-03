У челябинской страховой компании «АСКО-Страхование» отозвали лицензию

Введена временная администрация Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Сегодня, 3 декабря, в челябинской страховой компании «Аско Страхование» отозвали лицензию. Приказ размещен на сайте Банка России.

— Назначить c 3 декабря временную администрацию в лице «Агентства страхования вкладов» на срок шесть месяцев, — говорится в приказе за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Шевцова.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением минимально допустимого значения нормативного соотношения собственного капитала.

В офис на Красную, 4 уже пришли представители временной администрации.

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