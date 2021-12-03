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Здоровье3 декабря 2021 6:38

В Челябинской области зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса

От ковидной пневмонии за день скончались 32 пациента
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом заболели уже более 130 тыс. южноуральцев

Коронавирусом заболели уже более 130 тыс. южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последние сутки 32 человека умерли от коронавируса. Это максимальное количество зарегистрированных за день в регионе смертей за все время с начала пандемии.

Количество выявляемых за сутки случаев болезни, напротив, на этой неделе начало сокращаться. За последний день диагноз Covid-19 подтвердили у 645 пациентов (накануне сообщалось о 647 заболевших).

По данным регионального минздрава, сейчас от Covid-19 лечатся 10 818 жителе Челябинской области.

За все время коронавирусом заболели 130 534 южноуральца, непосредственно от инфекции умерли 5 229 человек, от сопутствующих заболеваний скончались еще 1 270 пациентов.

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