В Челябинской области зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса

Коронавирусом заболели уже более 130 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последние сутки 32 человека умерли от коронавируса. Это максимальное количество зарегистрированных за день в регионе смертей за все время с начала пандемии.

Количество выявляемых за сутки случаев болезни, напротив, на этой неделе начало сокращаться. За последний день диагноз Covid-19 подтвердили у 645 пациентов (накануне сообщалось о 647 заболевших).

По данным регионального минздрава, сейчас от Covid-19 лечатся 10 818 жителе Челябинской области.

За все время коронавирусом заболели 130 534 южноуральца, непосредственно от инфекции умерли 5 229 человек, от сопутствующих заболеваний скончались еще 1 270 пациентов.

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