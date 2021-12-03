Суд решил не забирать у депутата челябинской гордумы 119 млн рублей

С депутата пытались взыскать 119 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Арбитражный суд Челябинской области отказал Инспекции федеральной налоговой службы по Центральному району Челябинска в иске против депутата челябинской городской думы Олега Иванова. Налоговики требовали 119 млн рублей. Информация о решении суда опубликована в картотеке дел.

Олег Иванов был учредителем проектной организации ООО «Институт АРП». На этом основании налоговая служба требовала привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам организации. «Институт АРП» не заплатит 119,2 млн рублей налогов.

Во время разбирательства суд в качестве обеспечительной меры арестовывал имущество депутата, в том числе складские и офисные помещения, квартиры и земельный участок.

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