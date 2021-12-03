В Челябинской области под колеса попала женщина с двумя меленькими детьми

На месте ДТП осталась детская коляска. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Мать и два ребенка пострадали в ДТП на улице Пролетарской в селе Варна. Инцидент произошел в 8:10 3 декабря.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, LADA Granta наехала на 31-летнюю женщину, которая гуляла с пятилетним сыном и трехлетней дочерью. И мать, и дети получили травмы. С места происшествия их увезли в больницу.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Известно, что 48-летний мужчина, управлявший LADA, имеет 28 лет водительского стажа. В последний год его один раз привлекали к ответственности за нарушение правил движения.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

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