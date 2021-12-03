Райффайзенбанк подключил онлайн-магазин Lindt & Sprungli к СБП

Фото: Райффайзенбанк

Онлайн-магазин ведущего мирового производителя шоколада Lindt & Sprüngli AG при поддержке Райффайзенбанка подключил интернет-эквайринг, а также интегрировал оплату с помощью Системы Быстрых Платежей (СБП). Теперь любители качественного швейцарского шоколада могут не только удобно оплачивать покупки в онлайн-магазине Lindt, но и совершать оплату с помощью QR-кода, не вводя свои платежные данные.

Бум российского рынка e-commerce открывает большие перспективы для роста в этом сегменте. Последовательно развивая розничные каналы, в 2021 году российский офис Lindt & Sprüngli AG принял решение о создании собственного интернет-магазина, в котором представлен полный ассортимент продукции бренда. Наряду с традиционной оплатой картами, компания хотела предложить клиентам удобный и безопасный способ платежей по QR-коду. Проект по подключению интернет-магазина Lindt к интернет-эквайрингу и СБП был реализован Райффайзенбанком совместно с компанией PayKeeper.

«Компания Lindt помогает клиентам радовать себя и близких, что особенно актуально в канун Нового года. В новом интернет-магазине клиенты Lindt могут в любой момент выбрать тот набор шоколада, который лучше всего отвечает моменту. Мы гордимся тем, что наша экспертиза в интеграционных проектах и опыт по подключению к СБП помогли культовому бренду шоколада расширить свою аудиторию и дать клиентам Lindt еще больше удобных способов оплаты», — отметила Мария Маевская, руководитель управления по работе с международными компаниями, Райффайзенбанк.

Подробнее о сервисах Райффайзенбанка для e-commerce можно узнать на https://pay.raif.ru/.