В следующие выходные закрывается выставка «Где кончается Восток?»

Фото: музей изобразительных искусств

Выставка «Где кончается Восток?» работает последние 10 дней, до 12 декабря включительно.

Этот проект — путешествие в таинственную культуру восточных стран — Китая, Японии, Индии и Монголии. Восток продолжает волновать, завораживать и вдохновлять умы. С давних времен он представлялся то варварским, то сказочным, но, несомненно, источником новых знаний. Путешественники привозили из Индии, Китая, Японии фантастические рассказы и удивительные вещи. Купцы и дипломаты, военные и проповедники, ученые и авантюристы стремились на Восток, каждый со своей целью.

«Где кончается Восток» — это открытие нового, это познание неизведанного и непривычного через удивительные подлинные предметы: ритуальные маски, причудливые курильницы, масштабные алтари, необычные музыкальные инструменты и многое другое.

В пространстве выставки проходят мастер-классы по каллиграфии — искусству красивого и вдумчивого письма. Ближайшие запланированы на 9 декабря (18:30) и 11 декабря (11:00).

Выставка находится в зале им. арх. Е. В. Александрова (пл. Революции, 1).