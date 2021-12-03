ЦИК РФ порекомендовал Евгения Голицына на пост главы избиркома Челябинской области

В настоящий момент Евгений Голицын занимает пост вице-губернатора Челябинской области. Фото: пресс-служба правительства региона.

Центральная избирательная комиссия РФ предложила кандидатуру Евгения Голицына на должность председателя избиркома Челябинской области. Решение было сегодня принято в пятницу, 3 декабря, на заседании ЦИК.

Евгений Голицын в настоящий момент занимает пост вице-губернатора Челябинской области и отвечает за муниципалитеты на юге региона. Отметим, что полномочия действующего главы облизбиркома Сергея Обертаса истекают 7 декабря.

В пресс-службе облизбиркома пояснили, что председателя будут выбирать на первом заседании, которое состоится на следующей неделе:

— Комиссия формируется из 14 человек, 7 назначает ЗСО Челябинской области и 7 — губернатор. На первом заседании Комиссии тайным голосованием избирается председатель комиссии из числа членов комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК России.

Ранее Челябинская городская дума утвердила на должность члена облизбиркома свою кандидатуру — вице-мэра по правовым и имущественным вопросам Надежду Рыльскую.

Если Евгений Голицын и Надежда Рыльская займут руководящие должности в избиркоме, они должны будут покинуть свои посты в правительстве и горадминистрации.

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