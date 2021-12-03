Челябинская область вошла в число регионов, где ухудшилась ситуация с COVID-19

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова внесла Челябинскую область в число регионов, где наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Ее заявление было опубликовано в пятницу, 3 декабря, на сайте Стопкоронавирус.рф.

— Более напряженной стала эпидобстановка в 4 субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской области, Республике Чечня, — резюмирует Татьяна Голикова.

По данным Минздрава Челябинской области, за все время пандемии в регионе коронавирусом заразились 130 534 человек. В настоящий момент в больницах лечатся 10 818 южноуральцев. Непосредственно от COVID-19 в регионе умерли 5 229 человек, а от сопутствующих заболеваний - 1 270 пациентов.

Также за последние сутки умерли 32 человека от коронавируса. Это максимальное количество зарегистрированных за день в регионе смертей за все время с начала пандемии.

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