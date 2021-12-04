Южноуральцев предупредили о снеге с дождем и сильной гололедице

На дорогах будет скользко Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на воскресенье, 5 декабря, и днем в горных районах Челябинской области резко испортиться погода. В региональном миндортрансе предупредили о дожде, мокром снеге и сильной гололедице на трассах.

Сегодня, 4 декабря, днем в области потеплеет до +5 градусов, ветрено с порывами до 10-15 м/с. Местами будет идти снег, а на дорогах в горной местности сильная гололедица. Завтра, по данным челябинского гидрометеоцентра, также будет идти небольшой снег, +2…+3, ветрено. В понедельник, 6 декабря, похолодает до -2…-7 градусов, днем без осадков.

В Челябинске плюсовая температура продержится до завтра, а в понедельник уже уйдет в минус -3…-5 градусов.

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