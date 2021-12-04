В центре Челябинска между вузами откроется бар «Факультет»

"Факультет" должен открыться к Новому году. Фото: fakultet.skoro/Instagram.com

К Новому Году на Ленина, 81 — между ЮУрГУ и агроинженерным университетом — откроется питейное заведение «Факультет». Об этом сообщает Chel.DK.ru.

Как рассказал изданию Данил Карманаев, чья команда открывает «Факультет», площадь заведения 150 кв. метров. Днем «Факультет» будет работать, как кофейня, а вечером превращаться в бар. Ресторатор отметил, что привязки к «студенческой» концепции не будет, название — дань месту, где бар открывается.

Данил Карманаев уже запустил на Кировке крафтовый бар Hoppy Mondays и рюмочную «Дом Галеева», а также бар-магазин Craft House.

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