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Общество4 декабря 2021 9:19

В центре Челябинска между вузами откроется бар «Факультет»

Днем в заведении будут продавать кофе, в вечером крафтовый алкоголь
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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"Факультет" должен открыться к Новому году. Фото: fakultet.skoro/Instagram.com

"Факультет" должен открыться к Новому году. Фото: fakultet.skoro/Instagram.com

К Новому Году на Ленина, 81 — между ЮУрГУ и агроинженерным университетом — откроется питейное заведение «Факультет». Об этом сообщает Chel.DK.ru.

Как рассказал изданию Данил Карманаев, чья команда открывает «Факультет», площадь заведения 150 кв. метров. Днем «Факультет» будет работать, как кофейня, а вечером превращаться в бар. Ресторатор отметил, что привязки к «студенческой» концепции не будет, название — дань месту, где бар открывается.

Данил Карманаев уже запустил на Кировке крафтовый бар Hoppy Mondays и рюмочную «Дом Галеева», а также бар-магазин Craft House.

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