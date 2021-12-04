С челябинца взыскали 800 тысяч рублей морального вреда за ДТП 20-летней давности

Исковая давность на этот случай не распространяется Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске с водителя, который 20 лет назад насмерть сбил 20-летнюю девушку, суд взыскал моральный ущерб 800 тыс. рублей. Прокурор доказал, что мать погибшей все эти годы испытывает страдания от потери дочери.

Авария произошла в сентябре 2001 года. Пьяный житель Ленинского района сел за руль Toyota Corolla, которая принадлежала его отцу. Мужчина разогнался до 100 км/ч, и на перекрестке Дзержинского и Барбюса сбил двух молодых людей и девушку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. 20-летняя девушка скончалась на месте. Мужчине дали условный срок.

— Суд установил, что с момента гибели дочери и до настоящего времени мать испытывает страдания от потери близкого человека, обращалась за помощью к психиатру, долгие годы находилась в глубокой депрессии. По назначению врача ежедневно принимает медицинские препараты, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Исковая давность на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом, не распространяется. В итоге с водителя взыскали 800 тысяч рублей морального ущерба.

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