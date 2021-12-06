Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 5:24

В Челябинске снова продлили ремонт трамвайных путей на улице Цвиллинга

Ограничения будут действовать еще на 12 дней дольше
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трамваи надеются вновь запустить 12 декабря

Трамваи надеются вновь запустить 12 декабря

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске вновь продлили сроки ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга. Работы ведут на участке между перекрестками с улицами Тимирязева и Свободы. На время ремонта полностью закрыто движение трамваев и ограничен проезд автомобилей. О продлении ограничений сообщил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, для автомобилей проезд останется частично закрыт до 24:00 24 декабря. Но трамвайное движение по улице Цвиллинга по-прежнему планируют возобновить с 6:00 12 декабря.

За работы по ремонту трамвайных путей на улице Цвиллинга отвечает фирма «Урал-сервис-групп». Контракт с ней был заключен на сумму в 61,9 млн рублей. Причем изначально капитальный ремонт путей должен был завершиться до 6 декабря. Позже сроком его окончания называли 12 декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru