На челябинские дороги отправили дополнительные автобусы из-за прекращения движения трамваев

Недостающие трамваи попытались заменить автобусами Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске продолжается ремонт трамвайных путей на улице 1-й Пятилетки. Из-за работ трамвайное движение по участку временно прекращено. Чтобы компенсировать недостаток общественного транспорта, на маршруты №2, №3 и №34 впустили дополнительные автобусы. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

— Добавлено от одной до трех единиц автобусов большого класса на каждом маршруте, — рассказал он.

Напомним, из-за ремонта на улице Первой Пятилетки полностью отменили два и изменили шесть трамвайных маршрутов.

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