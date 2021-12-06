Челябинский политик вошел в президиум политического совета партии «Родина»

Фото: "Родина"

4 декабря в Москве прошел VIII отчетно-выборный съезд всероссийской политической партии «Родина». На него приехали делегаты со всей страны: руководители региональных отделений, депутаты, лучшие активисты субъектов РФ, партнеры и соратники партии.

Делегатам съезда предстояло переизбрать и обновить руководящие органы партии и принять ряд других важных организационных решений. Открыл съезд председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев, который выступил с докладом об итогах деятельности партии за пять лет:

Фото: "Родина"

«Я благодарю всех соратников, принявших участие в минувших выборах — как на федеральном, так и на региональном уровне. Все вы достойно выполнили свою миссию. Мы на все сто процентов использовали возможности федеральной избирательной кампании для донесения нашей позиции до максимального круга избирателей, наших сограждан во всех уголках Российской Федерации», — прокомментировал успехи партии Алексей Александрович.

Также перед участниками съезда выступили известный российский экономист Михаил Хазин; главный редактор сети информационных порталов «Блокнот.Ру» Олег Пахолков и победители региональных избирательных кампаний.

Фото: "Родина"

Челябинскую область на съезде представили лидер челябинской «Родины», предприниматель Сергей Смышляев, депутат Кыштымского Собрания депутатов, эко-просветитель Виталий Прохоров и руководитель экологической организации «Эко-сити» Виталий Дегтярев.

В ходе тайного голосования делегаты съезда избрали политический совет партии, президиум политсовета и бюро президиума политсовета. Председателем партии единогласно переизбран лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Фото: "Родина"

Сергей Смышляев вошел в президиум политического совета партии, став единственным представителем Челябинской области в совете:

«Оказанное доверие ко мне и нашему отделению — показатель нашей работы. За годы мы стали одним из самых активных отделений страны, а количество добрых дел и жителей, которым мы оказали помощь, делает нас еще и одними из самых результативных политических сил на Южном Урале», — отметил Сергей Владимирович.