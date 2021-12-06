В Челябинске до конца года уничтожат 100 незаконных киосков

Киоски отправят на утилизацию. Фото: администрация Челябинска
В Челябинске до конца 2021 года планируют уничтожить около сотни незаконно установленных нестационарных объектов. Это киоски, уже вывезенные с городских улиц на специальную «стоянку». На совещании в мэрии замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская рассказала, что незаконные ларьки, подготовленные к уничтожению, — это 470 тонн отходов.
-За предыдущую неделю демонтировали 10 незаконных объектов, со 2 декабря утилизировали 45 ранее изъятых незаконных объектов, вывезено в места переработки 207 тонн отходов утилизации, — рассказала Надежда Рыльская об уже проделанной работе.
Вице-мэр отметила, что в Калининском районе наблюдается миграция незаконных объектов: владельцы переносят киоски с места на место, чтобы избежать их демонтажа.
Ранее не удалось избавиться от ларьков на улице Молдавской: вместо снесенных быстро отстроили новые.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru