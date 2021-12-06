Победительницы чемпионата России по боксу среди женщин в Челябинске предпочли деньги вместо призовых авто

Примерная стоимость Chevrolet Cobalt в представленной комплектации порядка 1,2 млн рублей Фото: Кирилл САДЫКОВ

На прошлой неделе в столице Южного Урала за награды бились лучшие спортсменки страны. Турнир продолжался больше недели. Перед его началом организаторы озвучили призовые бонусы. За первое место — 500 тыс. рублей, за второе — 250 тыс., за третье — 125 тыс. В качестве дополнительного подарка за «золото» в 12 заявленных весовых категориях вручались ключи от новеньких автомобилей Chevrolet Cobalt.

После окончания турнира почти все призовые машины нашли своих хозяев. Большинство участниц уехали на подаренных авто по своим регионам, часть отправили их транспортной компанией. По словам организаторов две победительницы предпочли вместо машин взять деньги. Такая «услуга» также была доступна. Примерная стоимость Chevrolet Cobalt в представленной комплектации порядка 1,2 млн рублей. Имена «отказников» не сообщаются.

После чемпионата России две участницы предпочли взять вместо авто - деньги. Фото: Алексей МИКУШИН

Но мы знаем, кто точно забрал свои авто. Воспитанница златоустовской школы бокса Анастасия Белякова рассказала, что планирует ездить на новенькой машине сама:

— У меня есть права. Да, сама буду водить эту призовую машину.

Москвичка Светлана Солуянова призналась, что у нее пока нет водительских прав, и машину она отдаст маме. Как доставит авто до дома? Сказала, что еще не решила — либо за рулем поедет тренер, либо отправит в столицу транспортной компанией (сегодня это не так дорого).

Напомним, что в турнире участвовали 230 спортсменок из 47 регионов России. На счету южноуральских женщин пять медалей — «золото», два «серебра» и две «бронзы».

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