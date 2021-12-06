В Челябинской области задержали пенсионера за незаконную охоту на косуль

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Красноармейском районе полицейские остановили автомобиль «УАЗ», за рулем которого находился 60-летний житель Челябинска. В салоне его машины были обнаружены две разделанные туши сибирской косули. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции установили, что подозреваемый охотился на диких животных, не имея на это разрешения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ноябре под Челябинском задержали двух браконьеров, которые охотились на косуль. Одним из мужчин оказался бывший сотрудник правоохранительных органов.

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