В Челябинской области с 12 декабря изменится расписание пассажирских поездов

Фото: пресс-служба ЮУЖД

В Челябинской области с 12 декабря изменится график движения пассажирских поездов Южно-Уральской железной дороги. Нововведения затронут как обычные маршруты, так и фирменные. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

— С переходом на новое расписание на Южно-Уральской железной дороге предусмотрено курсирование 67 пар пассажирских поездов. Добавится 2 пары поездов периодичностью через день: № 105/106 Оренбург – Самара – Санкт-Петербург, фирменный поезд № 16/15 Челябинск – Москва, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Кроме того, поменяется периодичность движения поезда Челябинск – Адлер. Теперь он будет курсировать только с 25 мая по 3 сентября под номером 477/478.

Также на 17 минут был ускорен электропоезд «Ласточка» с маршрутом Челябинск – Карталы. Кстати, за прошедший год этот железнодорожный состав перевез около 200 тысяч человек.

Дополнительную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте РЖД или в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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