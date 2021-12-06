В Челябинске осудят иностранца за попытку продать арендованный автомобиль за границей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска направила в суд материалы уголовного дела в отношении 22-летнего иностранца, который предпринял попытку продать арендованный автомобиль за границей. Мужчина обвиняется в покушении на кражу в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

— Иностранный гражданин свою вину признал в полном объеме, в ходе расследования уголовного дела ему избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в прокуратуре.

Иностранец приехал на заработки в Челябинск в начале лета этого года. Он взял в аренду автомобиль Volkswagen Polo для того, чтобы развозить пассажиров как таксист.

Но в октябре мужчина решил угнать на родину арендованный автомобиль для дальнейшей продажи. Чтобы осуществить задуманное, он нанял автовоз, водитель которого не был осведомлен о преступных намерениях. Затем мужчина двинулся следом на попутной машине. Правда, задумка не удалась – автовоз остановили на границе, а самого иностранца задержали.

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