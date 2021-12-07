В Челябинской области за год отремонтировали 70 километров федеральных дорог

Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

За год в Челябинской области обновили 70 километров дорожного полотна на трассах М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш» и А-310.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ремонт провели на участках с 1829 до 1844 километра трассы М-5, с 43 до 50 километра дороги «подъезд к Екатеринбургу» и со 134 до 143 километра дороги А-310. Старый асфальт сняли, уложили новое выравнивающее покрытие.

Верхние слои дорожного покрытия (так называемые слои износа) уложили на 20 километрах М-5, 9 километрах А-310 и 10,5 километрах Р-254.

На все трассы нанесли новую разметку из термопластика. Кроме того, установили новые сигнальные столбики и оцинкованное барьерное ограждение. В нескольких местах заменили старые остановочные комплексы. В Челябинской области построили три новых надземных пешеходных перехода.

С опережением графика удалось закончить капремонт мостов через реки Синара и Сильга.

Пока продолжается ремонт трассы М-5 на границе с Башкортостаном. Закончить реконструкцию дороги надеются в 2024 году. Не завершено также обновление дороги на границе со Свердловской областью, окончание этих работ намечено на 2023 год.

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