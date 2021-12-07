В Челябинской области 633 человека за день заболели коронавирусом

Коронавирусом заболели более 133 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 633 новых случая коронавируса, в том числе два – у школьников.

Количество регистрируемых ежедневно заражений с прошлой недели начало снижаться. При этом количество смертей остаётся максимально высоким. За последний день от ковидной пневмонии умер 31 человек (абсолютный максимум смертей в регионе – 32 человека за день – зарегистрирован 3 декабря).

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас коронавиусом болеет 8361 житель Челябинской области.

За все время в регионе 133 086 человек заболели Covid-19.

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