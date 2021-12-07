В Челябинске столкнулись автобус и троллейбус

Авария произошла рядом с остановкой. Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com

Авария с участием пассажирского автобуса и троллейбуса произошла утром 7 декабря на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Машины столкнулись возле остановки «поселок Бабушкина». У троллейбуса, въехавшего в заднюю часть нового автобуса, от удара разбилось лобовое стекло.

В ГИБДД города происшествие пока не комментируют.

В соцсетях пользующиеся общественным транспортом челябинцы активно обсуждают возможные причины ДТП. Среди версий – гололед, плохая очистка дороги от снега и износ систем управления троллейбуса: на фотографиях с места происшествия видно, что машина старая, ее зеркало заднего вида изъедено ржавчиной.

Это не первый случай аварии с участием автобуса и троллейбуса в Челябинске. Весной этого года троллейбус столкнулся с маршрутным ПАЗом на перекрестке. Происшествие попало на запись камеры уличного наблюдения.

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