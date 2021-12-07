В Коркино оборудовали переход через железную дорогу на пути к школе

Чтобы попасть в школу, ученикам в Коркино нужно перебраться через железную дорогу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уральской транспортной прокуратуре обнаружили нарушения на железнодорожной станции Дубровка в Коркино. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на станции не было специально обустроенного пешеходного перехода через рельсы. В то же время жители Коркино вынуждены пересекать железную дорогу, чтобы попасть на другую сторону города. Маршрутом пользуются, в том числе, более 500 детей, которые учатся в школе №14. В

Прокурор потребовал у начальника Челябинской дистанции пути устранить нарушение.

После этого на станции оборудовали пешеходный переход и создали площадки, на которых горожане смогут оставаться, оценивая ситуацию на железной дороге.

Напомним, еще один опасный школьный маршрут обнаружили в Магнитогорске. Там ученикам, чтобы попасть на уроки, приходится проходить по узкой неогороженной тропинке над обрывом, перебираться через рельсы и влезать в дыру в заборе.

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