В Россельхознадзоре ответили на обвинения в причастности к закрытию сыроварни в Челябинской области

Частную сыроварню в Челябинской области закрывают Фото: Михаил ФРОЛОВ

В управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям опровергли сообщения о влиянии ведомства на закрытие крафтовой сыроварни Amandi. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Сыроварня находится в селе Архангельское Сосновского района. Ранее ее основатель и совладелец анонсировал закрытие предприятия. Он опубликовал заявление в соцсети и объяснил, что сыроварня не может продолжать работу из-за мониторинга государственных ведомств, в частности из-за системы «Меркурий», через которую в обязательном порядке нужно оформлять сопроводительные документы на всю молочную продукцию.

— Вместо создания и совершенствования действительно экологичных сыров придется убивать кучу времени, энергии и сил на все системы мониторинга, где штрафы до 500 тыс. рублей, — возмутился бизнесмен.

В региональном управлении Россельхознадзора в ответ заявили, что государство требует от каждого производителя работать в системе «Меркурий», чтобы обеспечить качество и безопасность продукции. В ведомстве выборочно проверяют правильность оформления документов на всех предприятиях, связанных с животноводством. В случае ошибок нарушителей привлекают к административной ответственности. Но к сыроварне Amandi санкции не применяли.

— Сыроварня, которую предприниматель собирается закрыть, управлением Россельхознадзора в последнее время не проверялась, штрафы данному предпринимателю не выписывались, — сообщили в надзорном ведомстве.

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